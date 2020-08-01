Бабич: Я готовий до роботи із Зорею

Екстренер Маріуполя Олександр Бабич готовий очолити луганську Зорю.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Це не чужий мені клуб. Я сам з Луганської області, з Алчевська. Якщо грала Зоря - вболівав за неї. Для мене луганчани завжди - третя сила. Навіть працюючи в Чорноморці, завжди перевіряв себе і команду на матчах проти Зорі. Ще з часів роботи Вернидуба команда показує хороший футбол.

Відзначаю, що з приходом Віктора Скрипника футболісти стали більш розкуто грати. У них з'явилася легкість в роботі з м'ячем. Немає таких напружених, переляканих очей. З'явилася впевненість. Самі гравці говорять, що при Вернидубі вони більше боялися помилитися, зробити щось неправильно. Тепер вони грають у футбол, отримують задоволення, не бояться ні з ким грати, зробити помилку.

Страху ніякого немає, якщо робота з Зорею відбудеться - ментально я готовий. Я став дивитися по-іншому на деякі речі. Підхід до команди у нас схожий зі Скрипником. Я не просто це говорю, а знаю зі слів футболістів", - підкреслив Бабич.