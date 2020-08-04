Голкіпер прокоментував завершення кар'єри футболіста

Джерело - Чемпіон.

Легендарний іспанський голкіпер Ікер Касільяс оголосив про завершення кар'єри.

Про це розповів сам футболіст.

"Найголовніше - це шлях, яким ти йдеш і люди, які тебе в ньому супроводжують, а не кінцева точка подорожі. Я з упевненістю можу сказати, це був відмінний шлях з неймовірним закінченням", - відзначив Касільяс.

Нагадаємо, що протягом кар'єри 38-річний Касільяс виступав за Реал і Порту. Голкіпер також є чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії. На початку травня минулого року в Ікера стався інфаркт прямо під час тренування.

За свою кар'єру голкіпер зіграв 881 матч, пропустив 866 голів, 338 поєдинків провів "на нуль".

Разом зі збірною Іспанії воротар двічі виграв чемпіонат Європи (2008, 2012) і один раз чемпіонат світу (2010). В складі мадридського Реала тричі переміг у фіналі Ліги чемпіонів.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Раніше, Рамос повторив рекорд Касільяса.