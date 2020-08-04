 Каргбо: Моя мета - стати основним форвардом Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Каргбо: Моя мета - стати основним форвардом Динамо

Сьогодні 15:17 940 0
Ібрагім Каргбо прокоментував свої очікування у Динамо
Каргбо: Моя мета - стати основним форвардом Динамо
#Каргбо, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Нападник Динамо Ібрагім Каргбо хоче вибороти місце в основному складі киян.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи була в тебе персональна розмова з головним тренером? Ще ні, але сподіваюся, що дуже скоро відбудеться. Я з нетерпінням чекаю цієї розмови, аби звернутися до нього за порадами, дізнатися, у чому мені потрібно додавати, які компоненти в моїй грі вдосконалювати. Я часто чую звідусіль, що у мене хороший потенціал. І ось зараз прийшов час його розкривати та використовувати.

Я тут з конкретною метою - приносити користь Динамо на полі. Моя мета - стати основним форвардом цієї команди. Знаю, що завоювати місце у складі непросто, оскільки в команді серйозна конкуренція. Але мене це не зупиняє, зараз саме час узятися до роботи. Я не розглядаю варіанти з орендою і навіть не думаю про інші клуби, хочу приносити користь Динамо і повністю сфокусований на цьому", - розповів Каргбо.

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