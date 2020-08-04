Лень може зіграти у матчі з Далласом

Олексій Лень може повернутися на паркет

Український центровий Олексій Лень отримав статус "під питанням" в звіті Сакраменто на гру проти Далласа.

Про це повідомляє CBS Sports.

Лень був відсутній дві минулі ігри через підготовку до сезону. Ймовірно, українець буде виконувати функції третього центрового після Рішона Холмса і Гаррі Джайлза.

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Відзначимо Лень перехворів коронавірусів і пропустив всі контрольні гри. Також він не зіграв проти Сан-Антоніо (120:129) і Орландо (116:132) в рамках відновленого сезону НБА.

Сакраменто зіграє з Далласом сьогодні, 4 серпня. Гра розпочнеться о 21.30.