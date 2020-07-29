Тренер Сакраменто: Ми розраховуємо на повернення Леня до складу

Джерело - БК Сакраменто.
Український центровий Сакраменто Олексій Лень працює не покладаючи рук, але поки не бере участь ні в яких вправах 5 на 5.
Про це заявив головний тренер команди Люк Волтон.
"Ми розраховуємо на повернення Леня в лад. Він працює не покладаючи рук, але поки не бере участь ні в яких вправах 5 на 5. Ми сподіваємося, що Олексій нам допоможе в офіційних матчах догравання сезону. Однак є ймовірність, що він не буде готовий до їх початку", - сказав Волтон.
Першу офіційну зустріч Кінгс проведуть 31 липня за Сан-Антоніо.
Раніше, зірковому форварду НБА заборонили грати через курйозну помилку.