Тренер Сакраменто: Ми розраховуємо на повернення Леня до складу

Український центровий Сакраменто Олексій Лень працює не покладаючи рук, але поки не бере участь ні в яких вправах 5 на 5.

Про це заявив головний тренер команди Люк Волтон.

"Ми розраховуємо на повернення Леня в лад. Він працює не покладаючи рук, але поки не бере участь ні в яких вправах 5 на 5. Ми сподіваємося, що Олексій нам допоможе в офіційних матчах догравання сезону. Однак є ймовірність, що він не буде готовий до їх початку", - сказав Волтон.