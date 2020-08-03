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Циганик: Миколенком цікавиться європейський клуб

Вчора 21:40 664 0
Журналіст розповів про інтерес європейського гранда до захисника
Циганик: Миколенком цікавиться європейський клуб
#Миколенко, #Циганик, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Один із грандів європейського футболу уже розпочав консультації з київським Динамо щодо захисника Віталія Миколенка.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Поки, що до безпосередньої події дуже далеко, але я вам хочу сказати, що один із грандів європейського футболу уже розпочав консультації з київським Динамо. Предмет розмови – придбання лівого захисника команди Віталія Миколенка. І ці консультації вже на серйозному рівні.

Чи станеться, чи не станеться, в пріоритеті Миколенко чи не в пріоритеті у цього клубу, я вам зараз сказати не можу. Але вже пройшов перший контакт. І зараз говорити, що Миколенко дограє ці пів року чи сезон у складі київського Динамо, я вам точно сказати не можу. До жовтня може статися все, що хочеш. Упродовж двох місяців можуть відбутися будь-які зміни. І Циганков так само може отримати достатньо серйозну пропозицію і переїхати.

Луческу завжди (і в Шахтарі) наполягав на тому, якщо є серйозна пропозиція – то, безперечно, футболіста треба відпускати. Для того, щоб у нього була мотивація. Луческу підтримає і схвалить трансфер футболіста, на якого прийде серйозна пропозиція, від якої, як колись говорив президент Шахтаря, не витримують нерви", - зазначив Циганик.

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