Хавбек Вольфсбурга боїться їхати в Україну

Півзахисник Вольфсбурга Максиміліан Арнольд сумнівається у доцільності проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Шахтарем в Україні.

Про це розповів сам футболіст.

"Дивна ситуація, коли ти читаєш, що там відбувається. Але це моя робота.

Ми полетимо туди, так як професійно виконуємо свою роботу і хочемо рухатися вперед. Постараємося якомога менше контактувати", - сказав Арнольд.