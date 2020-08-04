Хавбек Вольфсбурга боїться їхати в Україну

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Вольфсбурга Максиміліан Арнольд сумнівається у доцільності проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Шахтарем в Україні.
Про це розповів сам футболіст.
"Дивна ситуація, коли ти читаєш, що там відбувається. Але це моя робота.
Ми полетимо туди, так як професійно виконуємо свою роботу і хочемо рухатися вперед. Постараємося якомога менше контактувати", - сказав Арнольд.
Відзначимо, міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало попередження про часткове обмеження поїздок в Україну через коронавірус.
Матч відбудеться у середу, 5 серпня, на НСК Олімпійський.
Нагадаємо, стали відомі арбітри матчу Шахтар – Вольфсбург.