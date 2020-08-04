Мілан хоче повернути легендарного тренера

Фабіо Капелло може повернутися у Мілан

Мілан запропонував легендарному тренеру Фабіо Капелло посаду посла клубу

Про це повідомляє Milan News.

3 серпня Фабіо Капелло провів в офісі Мілана понад дві години. Керівники італійського клубу розраховують запропонувати екстренеру роль посла клубу і вже провели з ним попередні переговори.

74-річний Фабіо Капелло виступав за Мілан з 1976 по 1979 рік. Пост головного тренера італійського клубу він займав тричі - у 1987 році, коли керував клубом в останніх шести іграх сезону, з 1991 по 1996 рік і в сезоні-1997/1998.

Під його керівництвом Мілан став чотириразовим чемпіоном Італії, триразовим володарем Суперкубка Італії, переможцем Ліги чемпіонів і володарем Суперкубка УЄФА.

Нагадаємо, Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані.

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