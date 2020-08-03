 Циганик назвав причину, по якій Скрипник не очолить Дніпро-1 | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик назвав причину, по якій Скрипник не очолить Дніпро-1

Вчора 21:09 1781 0
Журналіст розповів про зірвавшися перехід тренера
Циганик назвав причину, по якій Скрипник не очолить Дніпро-1
#СК Дніпро-1, #Скрипник, #Зоря, #Циганик

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 не захотів платити луганській Зорі 500 тисяч за тренера Віктора Скрипника.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"СК Дніпро-1 не заплатив клаусулу, яка прописана в контракті Скрипника із Зорею. У нього ще два роки контракту і по його умовах треба було заплатити 500 тисяч євро відступних. Дніпро-1 не заплатив ці гроші. З яких причин? Це вже запитання до керівництва клубу.

Найприкріше, що ми можемо втратити Скрипника, як тренера для української команди. Бо дуже непроста ситуація у Зорі, адже Скрипник погодився перейти в Дніпро-1. Чи залишиться Михайленко? Це складна історія, бо на його місце шукають тренера.

Найскладніше собі уявити ситуацію з Олександром Бабичем, якому пообіцяли, що він тренуватиме Зорю, але для цього треба, щоб пішов Скрипник. Якщо за нього не заплатили клаусулу, то треба з ним домовитися розірвати контракт без взаємних претензій. Якщо сам Скрипник не напише заяву за власним бажанням, то Зоря, якщо розірве контракт з ним без поважної причини, то тоді треба буде заплатити компенсацію, яка складає близько 500 тис євро", - заявив Циганик.

Раніше, Михайленко продовжив роботу зі СК Дніпро-1.

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