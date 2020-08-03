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Андерлехт оголосив про підписання Михайліченка

Сьогодні 12:45 453 0
Богдан Михайліченко продовжить кар'єру в Андерлехті
Андерлехт оголосив про підписання Михайліченка
#Андерлехт, #Михайліченко

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Богдан Михайліченко став гравцем Андерлехта.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Контракт із гравцем розрахований на 4 роки.

"Я радий опинитися в такому великому клубі, як Андерлехт. Філософія гри цієї команди відповідає моїм якостям. Я зроблю все, щоб заробити місце в стартовому складі і допомогти клубу досягати поставлених завдань", - сказав Михайліченко.

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