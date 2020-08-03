Андерлехт оголосив про підписання Михайліченка

Український захисник Богдан Михайліченко став гравцем Андерлехта.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Контракт із гравцем розрахований на 4 роки.

"Я радий опинитися в такому великому клубі, як Андерлехт. Філософія гри цієї команди відповідає моїм якостям. Я зроблю все, щоб заробити місце в стартовому складі і допомогти клубу досягати поставлених завдань", - сказав Михайліченко.