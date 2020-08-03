Андерлехт оголосив про підписання Михайліченка

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Богдан Михайліченко став гравцем Андерлехта.
Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.
Контракт із гравцем розрахований на 4 роки.
"Я радий опинитися в такому великому клубі, як Андерлехт. Філософія гри цієї команди відповідає моїм якостям. Я зроблю все, щоб заробити місце в стартовому складі і допомогти клубу досягати поставлених завдань", - сказав Михайліченко.
Bienvenue au club Mykha. 🇺🇦 Arrière gauche offensif de 23 ans. Bonne technique de frappe. Snel. Wendbaar. Goede voorzet. Groot loopvermogen. Et la volonté de progresser. 🟣⚪ https://t.co/tblHppl7GA https://t.co/8QPGEetIeT pic.twitter.com/BhZeUfb7qi— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 3, 2020