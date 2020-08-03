 Агробізнес ледь не програв Миколаєву. Результати матчів 28 туру Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Агробізнес ледь не програв Миколаєву. Результати матчів 28 туру Першої ліги

Сьогодні 19:55 644 0
Прикарпаття зазнало 5-ої поразки поспіль
Агробізнес ледь не програв Миколаєву. Результати матчів 28 туру Першої ліги
#Авангард, #Агробізнес

Джерело - Чемпіон.

У 28-му турі Першої ліги Агробізнес зустрічався з Миколаєвом, Гірник-Спорт - з Авангардом, а Прикарпаття завітало в гості до запорізького Металурга.

Волочиська команда врятувала від поразки з Миколаєвом. Авангард на виїзді програв у місті Горішні Плавні. Прикарпаття продовжило невдалу серію поразок, програвши у Запоріжжі.

Чемпіонат України - Перша ліга
28 тур, 3 серпня

Агробізнес - Миколаїв 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Охрончук, 1:1 - 23 Семенець, 1:2 - 68 Яворський, 2:2 - 90+2 Когут І.

Гірник-Спорт - Авангард 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Хомченко, 2:0 - 90+4 Збунь

Металург - Прикарпаття 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Шалфєєв

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