Агробізнес ледь не програв Миколаєву. Результати матчів 28 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 28-му турі Першої ліги Агробізнес зустрічався з Миколаєвом, Гірник-Спорт - з Авангардом, а Прикарпаття завітало в гості до запорізького Металурга.
Волочиська команда врятувала від поразки з Миколаєвом. Авангард на виїзді програв у місті Горішні Плавні. Прикарпаття продовжило невдалу серію поразок, програвши у Запоріжжі.
Чемпіонат України - Перша ліга
28 тур, 3 серпня
Агробізнес - Миколаїв 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 20 Охрончук, 1:1 - 23 Семенець, 1:2 - 68 Яворський, 2:2 - 90+2 Когут І.
Гірник-Спорт - Авангард 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Хомченко, 2:0 - 90+4 Збунь
Металург - Прикарпаття 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 29 Шалфєєв
Раніше, Інгулець та Волинь здобули перемоги.