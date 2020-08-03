Рябоконь: З Луческу в УПЛ 100% буде цікавіше

З призначенням Мірчі Луческу в Динамо український чемпіонат стане цікавішим.

Про це заявив наставник Десни Олександр Рябоконь.

"По Луческу - це не справа практиків коментувати. Але можу сказати, що це дуже відчайдушні і зухвалі люди - ті, які запросили і ті, які погодилися. Браво! 100%, що буде цікавіше.

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По Першій лізі поки складно сказати, наскільки вони готові в цих складах змагатися в УПЛ. Досвід останніх років показує приклади "Десни", "Дніпра-1" і "Колоса". Все зачепилися і зуміли закріпитися в УПЛ.

Радий, що з наступного сезону УПЛ повертається до нормального формату. 14 команд, а потім 16 - це абсолютно правильний крок. І 5 замін треба залишати. Це було гарне рішення. Ми багато забивали в кінці і більше пресингували, адже була можливість освіжити лінію атаки", - сказав Рябоконь.