Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін є дилетантом, який не розуміє роботу тренерського штабу.

Про це розповів колишній асистент Мірчі Луческу в донецькому Шахтарі Олександр Спірідон.

"Сергій Палкін заявив, що в штабі Луческу ви були просто перекладачем. Як відреагували на це? Це думка людини, який за 17 років роботи в клубі не зміг вивчити навіть футбольну термінологію. Вже кому-кому, але тільки не йому коментувати внутрішню кухню тренерського штабу. Може бути, він хороший менеджер, але в футболі, на мою думку, як був дилетантом, так ним і залишився. І ця людина ще має зухвалість оцінювати професійний рівень Луческу.

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Чи давно він співав Містеру дифірамби і збирався ставити пам'ятник за професійні досягнення? А сьогодні обливає його брудом, ображає і принижує. Ось воно - справжнє обличчя цієї людини. Більш ніж упевнений, дуже багато хто з багатомільйонної армії вболівальників Шахтаря мене підтримають: Палкін вчинив підло і низько щодо Луческу", - розповів Спірідон.