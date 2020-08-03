До цього Кудрик був в оренді у Карпатах

Джерело - Sportarena.

Воротар донецького Шахтаря Олег Кудрик тренується разом з Маріуполем.

Про це повідомляє Sportarena.

23-річний кіпер був помічений на фото з заняття команди під керівництвом нового тренера Остапа Маркевича.

Олег Кудрик - вихованець академії гірників. Минулий сезон він провів в оренді в Карпатах, зігравши за львів'ян в 12 матчах (15 пропущених м'ячів, 3 гри на нуль).

31 липня термін оренди Кудрика у Карпатах завершився і він повинен був повернутися в Шахтар. Можливо, він продовжить виступи вже в складі Маріуполя. У складі першої команди гірників він провів лише 2 матчі.

Маріуполь в минулому сезоні вперше за два роки не зумів пробитися в єврокубки, через що команду покинув тренер Олександр Бабич. У фіналі плей-оф за вихід в Лігу Європи приазовці програли Колосу (0:1).