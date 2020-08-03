Суркіс: Суддями керує не Лучі, а негідник, якого виростив я

Арбітрів у відповідному Комітеті УАФ призначає не італійський керівник Лучано Лучі, а віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Перед початком сезону голосно розповім, хто у нас призначає суддів. Нехай Костюченку [перший віце-президент УАФ] гикнеться. Чи не буде він називати тих чи інших рефері, які судитимуть ті чи інші матчі? Ми це доведемо, що так воно і є.

Нам кажуть, що Лучано Лучі сьогодні керує суддівством. Ні, це не Лучі. Це Костюченко. Негідник, якого виростив я. У цьому клубі. Ми нікому нічого не подаруємо. Будемо цивілізовано боротися на футбольному полі.", - сказав Суркіс.