 Шахтар пішов вгору, а Луческу залишився на тому ж рівні, - Палкін | Футбол | Champion.com.ua
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Палкін: Шахтар пішов вгору, а Луческу залишився на тому ж рівні

Вчора 23:42 1277 0
За півроку до кінця контракту румуна президент "гірників" дав доручення знайти варіанти по майбутньому тренеру
Палкін: Шахтар пішов вгору, а Луческу залишився на тому ж рівні
#Луческу, #Палкін, #Шахтар

Джерело - Україна24.

Рішення Шахтаря про те, щоб не продовжувати контракт з Мірчою Луческу і знайти нового головного тренера був продуманим.

Про це розповів спортивний директор клубу Сергій Палкін.

"За великим рахунком Луческу себе вичерпав. Клуб виріс, пішов вгору, а він залишився на тому ж рівні. За півроку до кінця контракту президент дав доручення знайти варіанти по майбутньому тренеру. Це рішення було продуманим, президент знав, на що йде", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Денисов назвав причину звільнення Луческу із Шахтаря.

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