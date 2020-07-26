Рішення Шахтаря про те, щоб не продовжувати контракт з Мірчою Луческу і знайти нового головного тренера був продуманим.

Про це розповів спортивний директор клубу Сергій Палкін.

"За великим рахунком Луческу себе вичерпав. Клуб виріс, пішов вгору, а він залишився на тому ж рівні. За півроку до кінця контракту президент дав доручення знайти варіанти по майбутньому тренеру. Це рішення було продуманим, президент знав, на що йде", - сказав Палкін.