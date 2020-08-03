Михайліченко попрощався із Зорею

Джерело - Чемпіон.
Захисник Андерлехта Богдан Михайліченко подякував луганській Зорі за співпрацю.
Про це розповів сам футболіст.
"Прийшов час рухатися далі, я отримав для себе новий виклик, тому хочу подякувати ФК Зоря, всім гравцям, керівництву, за проведених 2 роки в цьому клубі. Ми разом пройшли важкий шлях до бронзи, виросли як гравці, і переживали незабутні емоції, серед яких були злети і падіння.
Важливо: Андерлехт оголосив про підписання Михайліченка
Хочу всім подякувати за яскраві моменти, розуміння і підтримку, і всім хочу побажати досягти тих висот, які ви собі поставите. Дякую за спільно виконану роботу, ревну працю і ту атмосферу, яка була у нас в команді. Так само дякую тренерам і керівництву, без вас я б не став тим, ким я є, ви дали мені все, що б зростати як футболіст і як особистість. Спасибі вам, мужики, і до зустрічі на полі", – розповів Михайліченко.
Михайліченко провів 35 матчів у складі Зорі в минулому сезоні, забивши 3 голи та віддавши 4 результативні передачі.
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Пришло время двигаться дальше , я получил для себя новый вызов , поэтому хочу поблагодарить ФК ЗАРЯ, всех игроков , руководство ,за проведённых 2 года в этом клубе. Мы вместе прошли тяжёлый путь к бронзе , выросли как игроки и переживали незабываемые эмоции, среди которых были и взлеты и падения. Хочу всех поблагодарить за яркие моменты , понимание и поддержку , и всем хочу пожелать достичь тех высот , которые вы себе поставите, спасибо за совместно проделанную работу и усердный труд и ту атмосферу , которая была у нас в команде. Так же спасибо тренерам и руководству , без вас я бы не стал тем, кем я есть , вы дали мне все, что бы расти как футболист и как личность. Спасибо вам, мужики, и до встречи на поле!💪🏼💪🏼💪🏼