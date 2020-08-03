Гендиректор Зорі: Скрипник залишається тренером клубу

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник продовжить працювати з командою.
Про це розповів генеральний директор луганського клубу Станіслав Оганов.
"Зараз я не можу нічого коментувати, тому що головним тренером у нас залишається Скрипник. Сьогодні команда вийшла з відпустки. Всі працюють в звичайному режимі.
Тренування конкретно не Скрипник проводив, а його помічники – Попов, Ярмаш, Нікітін. За вказівкою Віктора. У нього, як він сказав, якісь сімейні проблеми. Завтра він буде на роботі.
У нас відсутній і старший тренер Веселін Атанасов. У нього теж дружина прихворіла, він відпросився на два дні. Сподіваюся, Скрипник завтра буде з командою. Він у нас головний тренер", - розповів Оганов.
Раніше повідомлялося, що Калитвинцев може замінити Скрипника в Зорі.