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Гендиректор Зорі: Скрипник залишається тренером клубу

Сьогодні 08:55 1337 0
Станіслав Оганов прокоментував можливу зміну головного тренера Зорі
Гендиректор Зорі: Скрипник залишається тренером клубу
#Скрипник, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник продовжить працювати з командою.

Про це розповів генеральний директор луганського клубу Станіслав Оганов.

"Зараз я не можу нічого коментувати, тому що головним тренером у нас залишається Скрипник. Сьогодні команда вийшла з відпустки. Всі працюють в звичайному режимі.

Тренування конкретно не Скрипник проводив, а його помічники – Попов, Ярмаш, Нікітін. За вказівкою Віктора. У нього, як він сказав, якісь сімейні проблеми. Завтра він буде на роботі.

У нас відсутній і старший тренер Веселін Атанасов. У нього теж дружина прихворіла, він відпросився на два дні. Сподіваюся, Скрипник завтра буде з командою. Він у нас головний тренер", - розповів Оганов.

Раніше повідомлялося, що Калитвинцев може замінити Скрипника в Зорі.

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