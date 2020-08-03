Дніпро-1 відмовилось запрошувати Скрипника - ЗМІ

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Дніпро-1 Дмитро Михайленко збереже свій пост у команді.
Про це повідомляє ТаТоТаке у Telegram.
"За останньою інформацією наших джерел, внаслідок затяжних детективних перипетій Віктор Скрипник цього літа не стане головним тренером Дніпро-1. Судячи з усього, Дмитро Михайленко збереже свій пост на сезон-2020/2021. Таке спільне рішення керівників дніпровського клубу і Зорі", - йдеться в повідомленні.
Актуально: Гендиректор Зорі: Скрипник залишається тренером клубу
Попри це майбутнє Скрипника, який з 1 серпня знаходиться в Запоріжжі, як і раніше залишається під питанням. Він може як залишитися в Зорі, так і покинути клуб, розірвавши контракт, чинний до 2022 року. В останньому випадку його замінить Олександр Бабич.
Раніше повідомлялося, що Калитвинцев може замінити Скрипника в Зорі.