Дніпро-1 відмовилось запрошувати Скрипника - ЗМІ

Віктор Скрипник не стане новим головним тренером Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Дніпро-1 Дмитро Михайленко збереже свій пост у команді.

Про це повідомляє ТаТоТаке у Telegram.

"За останньою інформацією наших джерел, внаслідок затяжних детективних перипетій Віктор Скрипник цього літа не стане головним тренером Дніпро-1. Судячи з усього, Дмитро Михайленко збереже свій пост на сезон-2020/2021. Таке спільне рішення керівників дніпровського клубу і Зорі", - йдеться в повідомленні.

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Попри це майбутнє Скрипника, який з 1 серпня знаходиться в Запоріжжі, як і раніше залишається під питанням. Він може як залишитися в Зорі, так і покинути клуб, розірвавши контракт, чинний до 2022 року. В останньому випадку його замінить Олександр Бабич.

Раніше повідомлялося, що Калитвинцев може замінити Скрипника в Зорі.