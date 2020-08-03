 Стало відомо, скільки грошей Луческу заробив в Україні | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Остап Маркевич очолив Маріуполь
Сьогодні 10:47 134
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Сьогодні 09:13 391
Стало відомо, скільки грошей Луческу заробив в Україні
Сьогодні 09:08 898
Суркіс розповів, як Блохін зрадив збірну України
Вчора 21:40 5194
Суркіс: З 1996 року не було жодної пропозиції про придбання Динамо
Вчора 20:25 1725
Гамільтон драматично виграв Гран-прі Великої Британії
Вчора 18:08 1197
Лопес - про зрив бою проти Ломаченка: Я просто намагаюсь прогодувати родину
Вчора 17:40 4855
Франков: Луческу проводить аудит Динамо як футбольного клубу
Вчора 16:40 2805
Монреаль переграв Пітсбург, Нью-Йорк здолав Флориду. Результати матчів НХЛ
Вчора 12:12 1342
Лейкерс поступився Торонто, Маямі розгромив Деневер. Результати матчів НБА
Вчора 10:27 1318
Блоги
Ультрас Динамо Бухарест: Дорожіть Луческу, або віддайте його нам
Ультрас Динамо Бухарест: Дорожіть Луческу, або віддайте його нам Valeriy Ruchka
01.08.2020 16:16 1602
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Valeriy Ruchka
01.08.2020 15:22 6781
Національний рекорд. 16-річний хлопець, який від снаряду втратив руку та обидві ноги, переплив Дніпро
Національний рекорд. 16-річний хлопець, який від снаряду втратив руку та обидві ноги, переплив Дніпро Valeriy Ruchka
01.08.2020 10:00 1284
Ганебний дебют. Кадар отримав червону картку у першому матчі за новий клуб
Ганебний дебют. Кадар отримав червону картку у першому матчі за новий клуб Valeriy Ruchka
01.08.2020 08:44 2119 1
Аталанта – Інтер. Прогноз і ставка Олександра Шовковського
Аталанта – Інтер. Прогноз і ставка Олександра Шовковського Дима Копий
31.07.2020 23:27 1389
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:59 Футбол Арсенал підготував для Обамеянга трирічний контракт 120
10:47 Футбол Остап Маркевич очолив Маріуполь 134
10:43 Блог 5 вправ від чемпіона: вуличний воркаут Володимира Кличка 255
10:30 Футбол Лечче - Парма 3:4. Огляд матчу 221
10:14 Баскетбол Даллас вийшов в плей-оф НБА 318
09:58 Футбол Почеттіно може змінити Конте в Інтері 416
09:45 Футбол Маліновський: Наступний сезон Серії А буде набагато сильнішим 593
09:31 Хокей Філадельфія обіграла Бостон, Коламбус переміг Торонто. Результати матчі НХЛ 638
09:14 Футбол Суркіс: Сьомін хлюпік, який побіг за своїми акціями в Локомотив 953
09:13 Блог Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга 391
09:08 Футбол Стало відомо, скільки грошей Луческу заробив в Україні 898
08:55 Футбол Гендиректор Зорі: Скрипник залишається тренером клубу 1338
08:40 Баскетбол Х'юстон обіграв Мілуокі, перемоги Бостона та Сан-Антоніо. Результати матчів НБА 784
08:28 Теніс Костюк покинула турнір у Палермо 956
08:12 Футбол Суркіс назвав перспективи Родрігеса у Динамо 1327
2 Серпня 2020
23:54 Футбол Суркіс звинуватив Порошенка в крадіжці 2873
23:51 Футбол Торпедо-БелАЗ - БАТЕ 3:2. Огляд матчу 1497
23:41 Футбол Лечче Шахова програло Пармі, Дженоа перемогло Верону. Результати матчів 38 туру Серії А 754
23:25 Футбол Суркіс: Через фанів за останні 10 років я оплатив більш €600 тисяч штрафу 826
23:10 Футбол Полісся залишили три гравці 2136
22:55 Футбол Паллотта готовий продати Рому, щоб купити Ньюкасл 2095
22:40 Футбол Суркіс: Луческу не проти продажу Циганкова 2540
22:25 Футбол Бартомеу: Фаті повинен грати у Барселоні все життя 2116
22:09 Футбол Суркіс вперше розповів про реакцію Ахметова на призначення Луческу 2538
21:56 Футбол Городея та Енергетик-БДУ не виявили сильнішого у 20 турі чемпіонату Білорусі 2007

Стало відомо, скільки грошей Луческу заробив в Україні

Сьогодні 09:08 898 0
Стало відомо, скільки грошей Луческу заробив в Україні

Джерело - Чемпіон.

За інформацією Чемпіона, за 12 років, які Мірча Луческу відпрацював в Україні головним тренером Шахтаря, його сумарний дохід склав близько 50 мільйонів євро. В цю суму включена зарплата та бонуси Луческу, які він отримав в донецькому клубі з 2004-го по 2016-й роки.

Нагадаємо, в київському Динамо Мірча буде заробляти 1,2 мільйони євро на рік, але разом з бонусами його сумарний дохід може скласти до 2,2 мільйона євро. 

Зазначимо, що  під час своєї роботи з Шахтарем Луческу був одним з найбільших платників податків в Україні. Згідно рейтингу видання Forbes Україна, за підсумками 2012-2014 років по сумарно сплаченому податку на доходи фізичних осіб Луческу сплатив 52 мільйони гривен, що по тодішньому курсу становило майже 5 мільйонів євро.  Серед представників спортивної індустрії по цьому показнику тренер поступився лише легенді світового боксу українцю Володимиру Кличко, який сплатив 76 мільйонів гривень (7 мільйонів євро по тодішньому курсу).

Коментарі ()