Стало відомо, скільки грошей Луческу заробив в Україні

Джерело - Чемпіон.

За інформацією Чемпіона, за 12 років, які Мірча Луческу відпрацював в Україні головним тренером Шахтаря, його сумарний дохід склав близько 50 мільйонів євро. В цю суму включена зарплата та бонуси Луческу, які він отримав в донецькому клубі з 2004-го по 2016-й роки.

Нагадаємо, в київському Динамо Мірча буде заробляти 1,2 мільйони євро на рік, але разом з бонусами його сумарний дохід може скласти до 2,2 мільйона євро.

Зазначимо, що під час своєї роботи з Шахтарем Луческу був одним з найбільших платників податків в Україні. Згідно рейтингу видання Forbes Україна, за підсумками 2012-2014 років по сумарно сплаченому податку на доходи фізичних осіб Луческу сплатив 52 мільйони гривен, що по тодішньому курсу становило майже 5 мільйонів євро. Серед представників спортивної індустрії по цьому показнику тренер поступився лише легенді світового боксу українцю Володимиру Кличко, який сплатив 76 мільйонів гривень (7 мільйонів євро по тодішньому курсу).