Суркіс назвав перспективи Родрігеса у Динамо

Доля нападника Динамо Жерсона Родрігеса визначиться після особистої зустрічі з президентом Ігорем Суркісом та головним тренером Мірчою Луческу.

Про це розповів Ігор Суркіс.

"Напевно, це справа тренерів і людей, які працюють в клубі. Як ви говорите, відвезти до музею, поставити його на місце. Часи, коли ми їздили і стежили за футболістами, пройшли. Коли Мілевський з Алієвим напивалися до півсмерті. Зараз інше покоління, більше сидять в телефонах і комп'ютерах. Випивка і куріння - не серед інтересів футболістів. Молодь інша, більш вихована. Я б сказав, що скоро буде плеяда європейської молоді.

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Але трапляються такі люди, як Родрігес. І починають поводитися неправильно. Клубу треба постаратися поставити його на місце або його позбутися. Ось ми на пів року віддали його до Туреччини. Він повернувся, у мене буде з ним зустріч. Вважаю, що Родрігес - сильний футболіст. Ми з ним пройдемося по його контракту, нагадаю штрафні санкції, про які він, видно, почав забувати. І він поїде до Луческу. Якщо Містер побачить в його очах бажання працювати, а не гуляти, - Родрігес залишиться. Якщо ні - виставимо його на трансфер і будемо продавати", - сказав Суркіс.