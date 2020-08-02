Суркіс звинуватив Порошенка в крадіжці

У президента київського Динамо Ігоря Суркіса і його брата Григорія вкрали гроші, коли був націоналізований ПриватБанк.

Про це заявив сам менеджер.

"Ви знаєте, що сталося в 2016 році з клубом. Коли у сім'ї були просто нахабно забрані гроші! Я говорю як воно є. Нашим п'ятим президентом (Петром Порошенком). Тому що йому хотілося отримати щось у вигляді телебачення.

Ми потрапили у важку фінансову ситуацію. Багато на нашому місці закрили б на замок цей проект. Але ми стали боротися, розвивати дитячо-юнацьку спортивну школу. І у нас дуже багато талановитої молоді", - сказав Суркіс.