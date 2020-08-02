Суркіс: Луческу не проти продажу Циганкова

Київське Динамо може продати Віктора Циганкова, якщо буде хороша пропозиція.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"На думку Мірчі Луческу, продати Віктора Циганкова, при наявності хорошої пропозиції, буде вірний крок. Тримати в золотій клітці - не кращий варіант на думку румунського наставника. Він каже, продамо Циганкова - залишається Цітаішвілі. Якщо триматимемо в золотій клітці, вони не будуть прогресувати.

Ось Ярмоленко передержали. Для фінансового боку - правильно, але для футболіста - передержали. Пішов би Ярмоленко раніше - заграв би Циганков швидше. А за ним є інші хлопці", - сказав Суркіс.