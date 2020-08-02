 Колишній нападник Динамо призупинив кар'єру | Футбол | Champion.com.ua
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Колишній нападник Динамо призупинив кар'єру

Сьогодні 19:10 1074 0
До кінця року Рубен не збирається виходити на футбольне поле
Колишній нападник Динамо призупинив кар'єру
#Рубен

Джерело - Sport Arena.

Колишній гравець Динамо Марко Рубен, останнім клубом якого став Росаріо Сентраль, призупинив кар'єру гравця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець повідомив, що дане рішення прийнято в зв'язку з сімейними обставинами. Також Рубен підкреслив, що може повернутися до кар'єри футболіста після 2020 року.

33-річний нападник є вихованцем Росаріо Сентраль, і виступав за нього в перші роки своєї кар'єри.

В Динамо Рубен перейшов влітку 2012 року з Вільяреала за 8 мільйонів євро. За український клуб він провів лише 15 матчів, в яких відзначився одним голом. Після цього Динамо віддавало Рубена в оренду французькому Евіані і мексиканському Тигрес, де він також не зміг закріпитися в основному складі.

В останньому сезоні Рубен зіграв за Росаріо в восьми матчах, забивши п'ять голів. Росаріо Сентраль став дев'ятим в достроково сезоні, що завершився чемпіонату Аргентини.

Раніше, Динамо виділить 20-25 млн євро на чотирьох бразильців.

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