Колишній нападник Динамо призупинив кар'єру

Джерело - Sport Arena.
Колишній гравець Динамо Марко Рубен, останнім клубом якого став Росаріо Сентраль, призупинив кар'єру гравця.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець повідомив, що дане рішення прийнято в зв'язку з сімейними обставинами. Також Рубен підкреслив, що може повернутися до кар'єри футболіста після 2020 року.
33-річний нападник є вихованцем Росаріо Сентраль, і виступав за нього в перші роки своєї кар'єри.
В Динамо Рубен перейшов влітку 2012 року з Вільяреала за 8 мільйонів євро. За український клуб він провів лише 15 матчів, в яких відзначився одним голом. Після цього Динамо віддавало Рубена в оренду французькому Евіані і мексиканському Тигрес, де він також не зміг закріпитися в основному складі.
В останньому сезоні Рубен зіграв за Росаріо в восьми матчах, забивши п'ять голів. Росаріо Сентраль став дев'ятим в достроково сезоні, що завершився чемпіонату Аргентини.
Раніше, Динамо виділить 20-25 млн євро на чотирьох бразильців.