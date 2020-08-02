Полегенько залишив Маріуполь

Клуб продовжує розлучатися з футболістами

25-річний півзахисник Маріуполя Павло Полегенько став вільним агентом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контрактна угода між клубом і футболістом підійшла до кінця.

Павло Полегенько провів в Маріуполі два сезони. На рахунку захисника 1 гол в 38 матчах за азовців в чемпіонаті України. Також він провів 4 матчі в кваліфікації Ліги Європи і 4 гри в Кубку України.

Раніше Маріуполь покинули досвідчені футболісти - Руслан Фомін, Сергій Яворський та Валерій Федорчук. Крім того, покинув клуб і головний тренер Олександр Бабич.