 Полегенько залишив Маріуполь | Футбол | Champion.com.ua
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Полегенько залишив Маріуполь

Сьогодні 16:55 1023 0
Клуб продовжує розлучатися з футболістами
Полегенько залишив Маріуполь
#Полегенько, #Маріуполь

Джерело - sport.ua.

25-річний півзахисник Маріуполя Павло Полегенько став вільним агентом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контрактна угода між клубом і футболістом підійшла до кінця.

Павло Полегенько провів в Маріуполі два сезони. На рахунку захисника 1 гол в 38 матчах за азовців в чемпіонаті України. Також він провів 4 матчі в кваліфікації Ліги Європи і 4 гри в Кубку України.

Раніше Маріуполь покинули досвідчені футболісти - Руслан Фомін, Сергій Яворський та Валерій Федорчук. Крім того, покинув клуб і головний тренер Олександр Бабич.

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