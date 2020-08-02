Шведський нападник Златан Ібрагімович є частиною проекту Мілану.

Про це розповів технічний директор клубу Пауло Мальдіні.

"Чесно кажучи, Златан є частиною нашого проєкту. Це будуть нелегкі переговори про новий контракт, але ми маємо намір зберегти його в команді. У нас є багато молодих гравців, які можуть рости разом з Іброй. Ми говорили з його агентом в минулому році, тепер подивимося, як пройдуть наступні кілька тижнів переговорів", - сказав Мальдіні.