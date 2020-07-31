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Остап Маркевич очолить Маріуполь

Сьогодні 21:15 847 0
Маріуполь визначився із новим головним тренером
Остап Маркевич очолить Маріуполь
#Маркевич, #Маріуполь

Джерело - footballua.tv.

Маріуполь представить Остапа Маркевича новим головним тренером 3 серпня.

Про це повідомляє ТК Футбол.

Клуб не став продовжувати контракт з Олександром Бабичем, який залишив команду разом зі своїм тренерським штабом.

У сезоні-2019/20 Маркевич очолював клубу першої ліги – Агробізнес і Чорноморець. Спеціаліст залишив одеський клуб в квітні.

Маріуполь вперше за два роки не зумів пробитися в єврокубки. На тижні в фіналі плей-оф за вихід в Лігу Європи приазовці програли Колосу 0:1.

Нагадаємо, Федорчук пішов із Маріуполя.

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