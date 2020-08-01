Супряга та Булеца повернулися у розтрашування Динамо

Джерело - dynamomania.com.
Форвард Владислав Супряга та півзахисник Сергій Булеца приїхали на базу київського футбольного клубу Динамо у Віті-Литовській.
Про це повідомляє dynamomania.
Заради цього гравці достроково перервали відпустку.
Сезон-2019/2020 обидва футболісти провели на правах оренди у Дніпро-1. 20-річний Супряга зіграв 27 матчів (15 голів), на рахунку 21-річного Булеці - 29 ігор (5 голів).
Раніше повідомлялося, що Луческу наполягає на поверненні Супряги в Динамо.
Також, нападником зацікавився клуб Серії А.