Супряга та Булеца повернулися у розтрашування Динамо

Футболісти перервали свої відпустки та прибули на базу Динамо

Форвард Владислав Супряга та півзахисник Сергій Булеца приїхали на базу київського футбольного клубу Динамо у Віті-Литовській.

Про це повідомляє dynamomania.

Заради цього гравці достроково перервали відпустку.

Сезон-2019/2020 обидва футболісти провели на правах оренди у Дніпро-1. 20-річний Супряга зіграв 27 матчів (15 голів), на рахунку 21-річного Булеці - 29 ігор (5 голів).

Раніше повідомлялося, що Луческу наполягає на поверненні Супряги в Динамо.

Також, нападником зацікавився клуб Серії А.