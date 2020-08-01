 Супряга та Булеца повернулися у розтрашування Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Супряга та Булеца повернулися у розтрашування Динамо

Сьогодні 16:57 406 0
Футболісти перервали свої відпустки та прибули на базу Динамо
Супряга та Булеца повернулися у розтрашування Динамо
#Супряга, #Булеца, #Динамо

Джерело - dynamomania.com.

Форвард Владислав Супряга та півзахисник Сергій Булеца приїхали на базу київського футбольного клубу Динамо у Віті-Литовській.

Про це повідомляє dynamomania.

Заради цього гравці достроково перервали відпустку.

Сезон-2019/2020 обидва футболісти провели на правах оренди у Дніпро-1. 20-річний Супряга зіграв 27 матчів (15 голів), на рахунку 21-річного Булеці - 29 ігор (5 голів).

Раніше повідомлялося, що Луческу наполягає на поверненні Супряги в Динамо.

Також, нападником зацікавився клуб Серії А.

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