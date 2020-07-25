Булеца також може повернутися в стан киян

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо, який виступає на правах оренди в Дніпрі-1, Владислав Супряга має провести збори з киянами.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

На повернення з оренди 20-річного українця особисто наполягає новий головний тренер киян Мірча Луческу. Румунський фахівець бачить в нападнику потенційного гравця основного складу.

Дане питання практично вирішене.

Існує велика ймовірність, що до нового сезону з Динамо буде готуватися і інший орендований дніпрянами динамівець - Сергій Булеца.

Нагадаємо, Супряга потрапив у сферу інтересів Лаціо.