Джерело - Чемпіон.
Нападник Динамо, який виступає на правах оренди в Дніпрі-1, Владислав Супряга має провести збори з киянами.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
На повернення з оренди 20-річного українця особисто наполягає новий головний тренер киян Мірча Луческу. Румунський фахівець бачить в нападнику потенційного гравця основного складу.
Дане питання практично вирішене.
Існує велика ймовірність, що до нового сезону з Динамо буде готуватися і інший орендований дніпрянами динамівець - Сергій Булеца.
Нагадаємо, Супряга потрапив у сферу інтересів Лаціо.