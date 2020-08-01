Месут не потрапив в заявку на фінал

Півзахисник Арсеналу Месут Езіл покинув Великобританію, незважаючи на те, що його клуб сьогодні має зіграти фінал Кубка Англії проти Челсі.

Про це повідомляє Goal.com.

Плеймейкер покинув країну з дозволу клубу, проте причина від'їзду залишається невідомою.

Месут не потрапив в заявку на фінал, після чого вирішив не залишатися з партнерами перед грою, яка може подарувати його команді путівку в Лігу Європи.

Раніше чутки пов'язували Езіла з переїздом в Фенербахче. Його контракт з "канонірами" розрахований ще на рік.

Нагадаємо, Арсенал хоче позбутися Езіла.