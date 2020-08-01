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Езіл полетів до Туреччини напередодні фіналу Кубка Англії

Сьогодні 10:12 941 0
Месут не потрапив в заявку на фінал
Езіл полетів до Туреччини напередодні фіналу Кубка Англії
#Езіл, #Арсенал, #Челсі, #Кубок Англії

Джерело - ua-football.

Півзахисник Арсеналу Месут Езіл покинув Великобританію, незважаючи на те, що його клуб сьогодні має зіграти фінал Кубка Англії проти Челсі.

Про це повідомляє Goal.com.

Плеймейкер покинув країну з дозволу клубу, проте причина від'їзду залишається невідомою.

Месут не потрапив в заявку на фінал, після чого вирішив не залишатися з партнерами перед грою, яка може подарувати його команді путівку в Лігу Європи.

Раніше чутки пов'язували Езіла з переїздом в Фенербахче. Його контракт з "канонірами" розрахований ще на рік.

Нагадаємо, Арсенал хоче позбутися Езіла.

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