Арсенал хоче позбутися Езіла

Джерело - xsport.ua.
Арсенал планує попрощатися з німецьким півзахисником Месутом Езілом по завершенні сезону.
Про це повідомляє ESPN
У зв'язку з пандемією коронавірусу, лондонці готують обмеження в фінансах на трансферному ринку, і відхід Езіла міг би значно допомогти клубу.
В свою чергу 31-річний гравець міняти команду цього літа не має наміру і бажає відпрацювати свою угоду до кінця. Термін контракту закінчується в 2021 році.
Німець за умовами договору з Арсеналом заробляє 350 тис фунтів на тиждень, і є одним з найбільш високооплачуваних гравців АПЛ.
Нагадаємо, Езіл відмовився від зменшення зарплати у Арсеналі.