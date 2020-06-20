Арсенал хоче позбутися Езіла

Месут Езіл може покинути Арсенал

Арсенал планує попрощатися з німецьким півзахисником Месутом Езілом по завершенні сезону.

Про це повідомляє ESPN

У зв'язку з пандемією коронавірусу, лондонці готують обмеження в фінансах на трансферному ринку, і відхід Езіла міг би значно допомогти клубу.

В свою чергу 31-річний гравець міняти команду цього літа не має наміру і бажає відпрацювати свою угоду до кінця. Термін контракту закінчується в 2021 році.

Німець за умовами договору з Арсеналом заробляє 350 тис фунтів на тиждень, і є одним з найбільш високооплачуваних гравців АПЛ.

Нагадаємо, Езіл відмовився від зменшення зарплати у Арсеналі.