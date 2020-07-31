Пиварич може повернутися у Динамо

Хорватський захисник Йосип Пиварич не виключає можливість повернення в київське Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Всі можливості відкриті. Я не поспішаю, трансферний період тільки починається, я буду серйозно зважувати всі пропозиції.

Чи є можливість повернутися до Києва? Чому ні? Якщо новий тренер буде зацікавлений в мені, я поговорю з керівництвом клубу. Якщо ми домовимося про умови, я можу повернутися до Києва", - розповів Пиварич.