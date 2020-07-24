Пиварич може перейти у Динамо Загреб

Йосип Пиварич може змінити клуб

Захисник Динамо Йосип Пиварич може продовжити кар'єру в загребському Динамо.

Про це повідомляє Index.hr.

Зоран Мамич, який залишиться головним тренером хорватського клубу, також буде виконувати функції спортивного директора. Він і зацікавлений в поверненні 31-річного хорвата, який належав загребському клубу в 2008-2017 роках.

Контракт гравця з київським клубом закінчився 30 червня. Офіційно про розірвання угоди ще не було оголошено.

Футболіст грає за Динамо з літа 2017 року. На його рахунку 5 результативних передач в 47 матчах.

Нагадаємо, Пиварич хоче продовжити контракт з Динамо.