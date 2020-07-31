Артета назвав майбутнє Обамеянга

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета вірить, що лідера клубу П'єр-Емерік Обамеянга не покине команду.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Мені здається, він не піде після фіналу Кубка Англії. У мене немає подібних думок щодо цієї ситуації.

Крім того, у нього все ще діючий контракт з нами. Ми хочемо зберегти його і підписати довгострокову угоду. Однак наразі він з нами, і мені здається що він повинен пишатися тим, що грає в Арсеналі", - розповів Артета.