 У Барселоні назвали умови трансферу Обамеянга | Футбол | Champion.com.ua
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У Барселоні назвали умови трансферу Обамеянга

Сьогодні 14:30 942 0
П'єр-Емерік Обамеянг може змінити клуб
У Барселоні назвали умови трансферу Обамеянга
#Обамеянг, #Інтер, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Барселона в кінці сезону має намір посилити позицію атаки.

Про це повідомляє Daily Mail.

Головним кандидатом є форвард Інтера Лаутаро Мартінес. Однак, якщо трансфер аргентинця не вдасться провернути, каталонці готові купити П'єра-Емеріка Обамеянга з Арсенала.

Обамеянг не є ідеальною альтернативою Лаутаро через свій вік (в цьому році йому буде 31). Однак іспанський клуб приваблює можливість придбання габонського нападника через його низьку трансферну вартість.

Нагадаємо, Арсенал намагається втримати Обамеянга величезною зарплатою.

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