У Барселоні назвали умови трансферу Обамеянга

П'єр-Емерік Обамеянг може змінити клуб

Барселона в кінці сезону має намір посилити позицію атаки.

Про це повідомляє Daily Mail.

Головним кандидатом є форвард Інтера Лаутаро Мартінес. Однак, якщо трансфер аргентинця не вдасться провернути, каталонці готові купити П'єра-Емеріка Обамеянга з Арсенала.

Обамеянг не є ідеальною альтернативою Лаутаро через свій вік (в цьому році йому буде 31). Однак іспанський клуб приваблює можливість придбання габонського нападника через його низьку трансферну вартість.

Нагадаємо, Арсенал намагається втримати Обамеянга величезною зарплатою.