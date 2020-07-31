Павелко: Наступна мета - 50% уболівальників

Українська асоціація футболу працює над збільшенням кількості уболівальників з 25% до 50%.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

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"Наступна мета - 50% уболівальників. Ведемо роботу. Але ми бачимо нинішні результати, цифри захворюваності збільшуються. І це не дає оптимізму, але ми впевнені, що зможемо дотримуватися правил і підняти цифру до 50%.

І збільшити її до матчів збірної України", - сказав Павелко.