Павелко: Повернення уболівальників на стадіони - велике досягнення

Півфінальні матчі плей-оф УПЛ за вихід в Лігу Європи були історичними, адже на них були присутні глядачі.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Для кожного вболівальника це історичний день. Повернутися на стадіони і взагалі побачити футбол наживо. Хотілося б, щоб в наше життя він повернувся повністю, тому що карантин і пандемія внесли стрес у світовий футбол.

І те, що ми одна з небагатьох країн Європи і світу, яка вже повернула уболівальників, вважаю, дуже велике досягнення. Я вдячний нашій команді УАФ, яка доклала всіх зусиль спільно з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб ми одні з небагатьох в Європі повернули вже глядачів на трибуни", - сказав Павелко.