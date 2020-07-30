 Срна: Спочатку не хотів переходити у Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Суркіс жорстко розкритикував ультрас Динамо на презентації Луческу
Сьогодні 13:25 1510
Луческу закликав гравців Динамо готуватися до великих баталій
Сьогодні 21:31 988
Скрипник - про скандал із клаусулами: Президент про це не знав, там був підпис Рафаїлова
Сьогодні 15:02 1260
Лопес: Сказав Аруму, що бій з Ломаченком буде для мене розминкою
Сьогодні 14:40 2511
Луческу назвав всіх своїх асистентів у Динамо
Сьогодні 14:25 1137
Бєлік: Не сумніваюся, що з приходом Луческу буде багато скандалів
Сьогодні 14:09 1134
Суркіс: Луческу не сказав нічого поганого про Динамо і вболівальників
Сьогодні 13:53 621
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Сьогодні 12:45 9925
Суркіс розповів про майбутнє Михайличенка у Динамо
Сьогодні 12:32 1226
Суркіс: Де раніше працював Луческу? Це вже історія
Сьогодні 12:19 717
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:15 Бокс Ф’юрі: Спершу розберуся з Вайлдером, а потім з Джошуа 151
22:57 Футбол Срна: Спочатку не хотів переходити у Шахтар 242
22:45 Футбол Скрипник пояснив відмову очолювати російські клуби 321
22:27 Футбол Оболонь Бровар – Інгулець 1:1. Огляд матчу 364
22:15 Бокс Гірн: Вайт ризикує, виходячи на бій проти Повєткіна 620
21:57 Футбол Фомін покине Маріуполь 793
21:51 Блог Маріуполь найближчим часом назве ім'я нового головного тренера 265
21:45 Футбол Інтер готує для Мессі контракт на 260 млн 771
21:44 Блог Асколі - Беневенто: чекаємо голи від обох команд 165
21:31 Футбол Луческу закликав гравців Динамо готуватися до великих баталій 988
21:16 Футбол Санжар пояснив своє звільнення із Карпат 837
20:56 Футбол Інгулець вирвав нічию в Оболоні Бровар у 27 турі Першої ліги 855
20:47 Футбол Визначився новий головний тренер Метала 1144
20:32 Футбол Серія А планує відкласти початок нового сезону 912
20:19 Футбол Луческу провів перше тренування Динамо 2782
19:59 Футбол Скрипник шокований суддівством в Україні 1523
19:44 Формула 1 Боттас: Я здатний перемогти Гамільтона 1563
19:29 Футбол Пірло став тренером Ювентуса 1743
19:15 Футбол Ребров відвідав базу Динамо 1616
18:55 Футбол Шейхи відмовились від покупки Ньюкасла 1992 2
18:45 Футбол Санжар надіється на чесність Смалійчука 1531
18:31 Футбол Караваєв: Готові з новими силами готуватися до майбутнього сезону 1543
18:19 Футбол Працівник Зірки різко висловився про війну на Донбасі 2192 1
18:14 Блог 16 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона 406
17:59 Гандбол Матчі між збірною України та Росії відбудуться у Мінську 1704

Срна: Спочатку не хотів переходити у Шахтар

Сьогодні 22:57 242 0
Даріо Срна прокоментував перехід у Шахтар
Срна: Спочатку не хотів переходити у Шахтар
#Срна, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Даріо Срна не хотів на початку своєї кар’єри переходити у Шахтар, оскільки не вважав це кроком вперед у своїй кар’єрі.

Про це розповів сам директор по футболу донецького клубу.

"У грудні 2002 року Шахтар почав цікавитися мною. Спочатку я не хотів йти в Шахтар, а потім приймав рішення з сім'єю, що потрібно йти. Не буду нічого приховувати - я дивився по-іншому на всю цю ситуацію. По-перше, я перейшов, бо Хайдуку потрібні були гроші. Вони давили на мене, щоб я перейшов, бо їх влаштовував трансфер.

Але з футбольної точки зору я не хотів переходити. Тому що я не вважав, що в цей момент це був крок вперед. Я в 21 рік був правим півзахисником збірної Хорватії, зіграв 7-8 ігор за основну збірну, тому я очікував, що перейду в якийсь інший клуб. Але вийшов Шахтар.

Я погодився, бо бачив, що підписали Бернда Шустера, підписали Вукіча, Лалатович вже був там. Бачив, що будується хороша команда. Я думав зіграти там рік-два і поїхати в Європу. А вийшло так, що вже на 17 років залишився в Шахтарі", - сказав Срна.

Нагадаємо, Срна має можливість звільнити Каштру з посади наставника Шахтаря.

Коментарі ()