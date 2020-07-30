Срна: Спочатку не хотів переходити у Шахтар

Даріо Срна прокоментував перехід у Шахтар

Даріо Срна не хотів на початку своєї кар’єри переходити у Шахтар, оскільки не вважав це кроком вперед у своїй кар’єрі.

Про це розповів сам директор по футболу донецького клубу.

"У грудні 2002 року Шахтар почав цікавитися мною. Спочатку я не хотів йти в Шахтар, а потім приймав рішення з сім'єю, що потрібно йти. Не буду нічого приховувати - я дивився по-іншому на всю цю ситуацію. По-перше, я перейшов, бо Хайдуку потрібні були гроші. Вони давили на мене, щоб я перейшов, бо їх влаштовував трансфер. Але з футбольної точки зору я не хотів переходити. Тому що я не вважав, що в цей момент це був крок вперед. Я в 21 рік був правим півзахисником збірної Хорватії, зіграв 7-8 ігор за основну збірну, тому я очікував, що перейду в якийсь інший клуб. Але вийшов Шахтар. Я погодився, бо бачив, що підписали Бернда Шустера, підписали Вукіча, Лалатович вже був там. Бачив, що будується хороша команда. Я думав зіграти там рік-два і поїхати в Європу. А вийшло так, що вже на 17 років залишився в Шахтарі", - сказав Срна.

Нагадаємо, Срна має можливість звільнити Каштру з посади наставника Шахтаря.