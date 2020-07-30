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Санжар пояснив своє звільнення із Карпат

Сьогодні 21:16 836 0
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Санжар пояснив своє звільнення із Карпат
#Карпати, #Санжар

Джерело - zbirna.com.

У новому проекті Карпат не знайшлося місця для головного тренера команди Романа Санжара.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Це сталося під час бесіди з одним із співвласників Карпат Олегом Смалійчук. Він сказав, що оскільки зелено-білі знизилися в класі, то в клубі вирішили змінити тактику і в цьому проекті для мене місця не знайшлося.

Доводиться тільки шкодувати, що раніше у нас не було такого докладного і відвертого обміну думками зі Смалійчук про життєдіяльність клубу.

Він поділився своїми думками про подальші шляхи розвитку клубної інфраструктури, високо відгукнувся про виконану мною у Львові роботи.

Було приємно усвідомлювати себе членом великої зелено-білої сім'ї. Думаю, що ми розлучилися зі Смалійчук друзями, і на цьому наші стосунки не закінчилися", - сказав Санжар.

Нагадаємо, Карпати розірвали контракт із Санжаром.

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