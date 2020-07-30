Визначився новий головний тренер Метала

Метал визначився із тренерським штабом

Джерело - Чемпіон.

Новий футбольний клуб Метал, створений нещодавно у Харкові, вже в серпні збирається заявитися для участі у Другу лігу.

Про це повідомляє Мова футболу.

Головним тренером клубу буде колишній захисник Шахтаря і Металіста 37-річний Олександр Кучер, у якого є тренерська ліцензія.

Його помічниками стануть Олександр Призетко, ексголкіпер Андрій Дикань, а також Юрій Ушмаєв, який працював у дитячо-юнацькій академії харківського клубу.

Раніше повідомлялося, що ФК Метал виступатиме в Другій лізі.

Нагадаємо, Красніков назвав причини створення ФК Метал.