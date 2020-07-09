Джерело - Чемпіон.
ФК Метал Харків наразі є аматорським клубом, головним пріоритетом якого є створення сильної дитячо-юнацької школи.
Про це розповів засновник харківського клубу Євген Красніков.
Актуально: Циганик: Метал може грати у Другій лізі
"Я дійсно створив в Харкові футбольний клуб Метал. Це аматорський клуб і зараз першочергове завдання створити гарну дитячу школу. Наразі я є віцепрезидентом київського Динамо і працюю в Динамо. Після закінчення сезону у мене буде розмова з президентом.
Ми з ним домовилися, що сезон закінчиться - і ми з ним поговоримо на цю тему і на всі інші. Поки я не поговорю з Ігорем Михайловичем, ніяких рухів тіла я робити не буду. Далі я буду дивитися по ситуації", - сказав Красніков.
Нагадаємо, Металіст-1925 переміг Гірник і очолив Першу лігу.