ФК Метал Харків наразі є аматорським клубом, головним пріоритетом якого є створення сильної дитячо-юнацької школи.

Про це розповів засновник харківського клубу Євген Красніков.

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"Я дійсно створив в Харкові футбольний клуб Метал. Це аматорський клуб і зараз першочергове завдання створити гарну дитячу школу. Наразі я є віцепрезидентом київського Динамо і працюю в Динамо. Після закінчення сезону у мене буде розмова з президентом.

Ми з ним домовилися, що сезон закінчиться - і ми з ним поговоримо на цю тему і на всі інші. Поки я не поговорю з Ігорем Михайловичем, ніяких рухів тіла я робити не буду. Далі я буду дивитися по ситуації", - сказав Красніков.