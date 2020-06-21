Шевченко: Пірло ходив по полю пішки і все одно був найкращим

Андреа Пірло мав здатність читати моменти і володів дуже високим футбольним IQ.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"У той час, коли я вже завершив кар'єру, Пірло ще продовжував виступати за Ювентус. Одного разу я його запитав: "Ти хоча б потієш, коли граєш?"

Коли ми були партнерами по команді, то Андреа був молодший, але в 30 років він вже так добре розумів гру, що міг ходити пішки і все одно був найкращим за інших. Він мав здатність читати моменти і володів дуже високим футбольним IQ", - розповів Шевченко.