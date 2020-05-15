Принц Саудівської Аравії замість Ньюкасла може купити Рому

Рома може змінити власника

Консорціум з Саудівської Аравії на чолі з принцом Мухаммедом ібн Салманом знаходиться в кроці від придбання Ньюкасла.

Про це повідомляє Mirror.

Останнім бар'єром на шляху до завершення угоди могла стати перевірка з боку АПЛ. І зараз існує висока ймовірність того, що цей бар'єр не буде подоланий через піратські канали, у зв'язках з якими підозрюють Салмана.

Якщо операція з придбання Ньюкасла зірветься, то Салман може придбати Рому.

Нинішній президент клубу Джеймс Паллотта вже кілька місяців хоче продати клуб і сам запропонував Салману придбати свій клуб.

Нагадаємо, фіналіст Ліги чемпіонів може очолити Ньюкасл.