Карпати не виплати колишньому головному тренеру Роману Санжару усю заборгованість по заробітній платі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Через старі заборгованості перед своїми колишніми гравцями Карпати не уникли тривалого трансферного бана. А перед вами у Карпат є борги по зарплаті? Так, але вони не критичні. Сподіваюся, що Смалійчук дотримається слова, і вже у серпні борги будуть ліквідовані", - розповів Санжар.