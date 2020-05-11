Президенту ФІФА погрожують в'язницею за звинуваченням у плагіаті

ФІФА може зазнати збитків в розмірі 40 мільйонів доларів

Бразильський винахідник Пабло Сілва звинувачує президента організації Джанні Інфантіно в порушенні патентних прав на використання зникаючого спрею.

Про це повідомляє AS.

Сілва і його компаньйон висунули претензії ФІФА в порушенні угоди про розробку. Бразильська Феміда заборонила використання спрею, але футбольні чиновники продовжив застосовувати його під тією ж назвою.

У разі задоволення позову, Інфантіно загрожує до 4 років позбавлення волі, а розмір компенсації складе 100 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що у ФІФА розглядають перехід на календар весна-осінь.

Нагадаємо, головний медик ФІФА виступив проти відновлення чемпіонатів.