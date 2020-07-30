Скрипник вказав на роль Рафаїлова у Зорі

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов жив клубом вдень і вночі.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

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"Рафаїлов був громовідводом, який за Зорю міг всіх поставити на місце. Це було його дітище, він жив цим днем ​​і вночі.

Він - той гарант, який сказав мені, як все буде, я погодився, і так все відбувається. Ніхто не лізе в мою роботу. І після його відходу ситуація не змінилася", - розповів Скрипник.