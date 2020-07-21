Рафаїлов: Я б не хотів на місці Скрипника залишатися

Джерело - ТК Футбол.
У майбутньому луганській Зорі за високі місця буде важко боротися.
Про це заявив колишній генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов.
"У пресі багато пишуть, що команда розходиться. А як в умовах коронавірусу і нестабільної фінансової обстановки залучити футболістів і звідки? Хіба що з Карпат ... У пресі вже говорили про те, що підуть Михайліченко, Чеберко, Громов, Тимчик, Лєднєв. Це вся лінія захисту. Каменюка ще закінчив, потрібно шукати захисників на заміну. Чи знайдуть вони сили і футболістів, щоб виступити не гірше, ніж раніше? Якщо так не буде, я б не хотів на місці Скрипника залишатися.
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Десна та Олександрія не стають слабшими, Динамо прокинеться. Цей клуб проходив різні етапи. За високі місця буде важко боротися. Головне завдання - спробувати зберегти склад. Для цього не можна допускати заборгованостей по зарплаті, але на сьогодні вони існують. Я думаю, спонсори в черзі не стоять", - сказав Рафаїлов.