Рафаїлов: Я б не хотів на місці Скрипника залишатися

У майбутньому луганській Зорі за високі місця буде важко боротися.

Про це заявив колишній генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов.

"У пресі багато пишуть, що команда розходиться. А як в умовах коронавірусу і нестабільної фінансової обстановки залучити футболістів і звідки? Хіба що з Карпат ... У пресі вже говорили про те, що підуть Михайліченко, Чеберко, Громов, Тимчик, Лєднєв. Це вся лінія захисту. Каменюка ще закінчив, потрібно шукати захисників на заміну. Чи знайдуть вони сили і футболістів, щоб виступити не гірше, ніж раніше? Якщо так не буде, я б не хотів на місці Скрипника залишатися.