 Рафаїлов: Я б не хотів на місці Скрипника залишатися | Футбол | Champion.com.ua
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Рафаїлов: Я б не хотів на місці Скрипника залишатися

Сьогодні 19:40 783 0
Колишній гендиректор Зорі розповів про майбутнє клубу
Рафаїлов: Я б не хотів на місці Скрипника залишатися
#Скрипник, #Рафаїлов

Джерело - ТК Футбол.

У майбутньому луганській Зорі за високі місця буде важко боротися.

Про це заявив колишній генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов.

"У пресі багато пишуть, що команда розходиться. А як в умовах коронавірусу і нестабільної фінансової обстановки залучити футболістів і звідки? Хіба що з Карпат ... У пресі вже говорили про те, що підуть Михайліченко, Чеберко, Громов, Тимчик, Лєднєв. Це вся лінія захисту. Каменюка ще закінчив, потрібно шукати захисників на заміну. Чи знайдуть вони сили і футболістів, щоб виступити не гірше, ніж раніше? Якщо так не буде, я б не хотів на місці Скрипника залишатися.

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Десна та Олександрія не стають слабшими, Динамо прокинеться. Цей клуб проходив різні етапи. За високі місця буде важко боротися. Головне завдання - спробувати зберегти склад. Для цього не можна допускати заборгованостей по зарплаті, але на сьогодні вони існують. Я думаю, спонсори в черзі не стоять", - сказав Рафаїлов.

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