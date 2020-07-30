Луческу назвав всіх своїх асистентів у Динамо

Мірчі Луческу у київське Динамо запросив розширений склад тренерів.

Про це заявив сам Луческу.

"Будьте впевнені, що я свій величезний досвід і сили віддаватиму, щоб команда і гравці росли і ми досягали результату. Для цього я запросив розширений склад тренерів - Вукоєвича, Гусєва, щоб вони мені допомагали і ми разом робили все, щоб команда росла.

І Вуко і Олег повинні розуміти мою філософію, щоб вони далі гравцям її передавали. Вони важливі фігури. Олег займатиметься групою атаки, тому що є проблеми. Вукоєвич буде займатися середньою лінією. Я буду стежити за захистом і всіма ланками.

Є Дієго - тренер з фізпідготовки. Будемо робити великий ухил на те, що в нас дуже багато травм, м'язових травм. Тому що коли я був в "Шахтарі" у мене було мало гравців, у яких були м'язові травми. Таке було тільки у Чигринського. У "Динамо" потрібно виключити такі моменти.

Залишається тренер воротарів Михайлов. Я хотів, щоб всі залишилися в клубі, в тому числі і спортивний директор Олексій Михайличенко, з яким я хочу продуктивно працювати", - сказав Луческу.