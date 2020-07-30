УЄФА перенесе матч Барселона – Наполі

Через коронавірус матч можуть перенести

УЄФА планує перенести матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона - Наполі на нейтральне поле.

Про це повідомляє RAC1.

УЄФА планує перенести гру з Барселони в інше місто через поширення коронавірусу в Іспанії. Рішення про місце проведення матчу буде прийнято до кінця тижня.

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УЄФА вже звернулися до Департаменту охорони здоров'я з питанням про ситуацію з коронавірусом. Якщо Департамент повідомить, що проведення гри буде загрожувати безпеці учасників матчу, то вона буде перенесена.

Матч-відповідь був запланований на 8 серпня. Перша гра завершилася внічию 1:1.

Нагадаємо, Відаль закликав Барселону визначити долю головного тренера.