 Відаль закликав Барселону визначити долю головного тренера | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Колос обіграв Маріуполь у фіналі плей-оф УПЛ
Вчора 22:00 655
Бабич покинув Маріуполь
Вчора 22:56 623
Маріуполь - Колос: відео голів і огляд матчу - онлайн
Вчора 22:43 839
Маріуполь - Колос 0:1. Як це було
Вчора 21:59 11320
Карпати розірвали контракт із Санжаром
Вчора 19:37 715
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Вчора 18:58 4816
Лунін наступний сезон буде грати у Реалі
Вчора 18:29 3130
Визначилась дата бою Ломаченко - Лопес
Вчора 16:13 1340
Зоря знайшла заміну Скрипнику
Вчора 15:10 2416
Ломаченка названо найкращим боксером світу у легкій вазі
Вчора 14:25 2730
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
29 Липня 2020
23:51 Футбол Бабич: Тренерський штаб йде з високо піднятою головою 628
23:41 Бокс Пак’яо може повернутися на ринг 975
23:30 Футбол Відаль закликав Барселону визначити долю головного тренера 796
23:13 Футбол Вербич вилетів на 3-4 тижні 1018
22:56 Футбол Бабич покинув Маріуполь 623
22:45 Футбол Ібрагімович встановив унікальний рекорд у Серії А 1441
22:43 Футбол Маріуполь - Колос: відео голів і огляд матчу - онлайн 839
22:28 Футбол Лечче із Шаховим обіграло Удінезе, перемоги Мілана та Лаціо. Результати 37 туру Серії А 436
22:00 Футбол Колос обіграв Маріуполь у фіналі плей-оф УПЛ 655
21:59 Футбол Маріуполь - Колос 0:1. Як це було 11320
21:55 Футбол Манчестер Сіті узгодив перехід вінгера Валенсії 1760
21:43 Футбол Журналіст спростував коронавірус у працівника Динамо-ТВ 1599
21:28 Футбол Кремінь – Рух 0:1. Огляд матчу 1590
21:19 Пряма трансляція Маріуполь - Колос: онлайн-трансляція фіналу плей-оф УПЛ. LIVE 9939
21:16 Футбол Додо: Шахтар заблокував трансфер у Баварію 1953
20:59 Футбол Родрігес може перейти у турецький клуб 2667
20:48 Футбол Волинь знищила Металург у 27 турі Першої ліги 2050
20:32 Футбол Евертон готує трансфер Іммобіле 2098
20:14 Футбол Динамо переглядає захисника Північної Македонії 2681
19:54 Футбол Рух обіграв Кремінь, перемоги Миная та Агробізнеса. Результати 27 туру Першої ліги 2487
19:37 Футбол Карпати розірвали контракт із Санжаром 715
19:23 Футбол Аванград обіграв Черкащину у 27 турі Першої ліги 2180
19:18 Пряма трансляція Минай - Гірник-Спорт: онлайн-трансляція Першої ліги. LIVE 874
19:16 Футбол ТОП-клуби АПЛ вимагали відсторонити Манчестер Сіті від єврокубків 2483
19:12 Пряма трансляція Кремінь - Рух: онлайн-трансляція Першої ліги. LIVE 825

Відаль закликав Барселону визначити долю головного тренера

Вчора 23:30 796 0
Артуро Відаль прокоментував роботу головного тренера
Відаль закликав Барселону визначити долю головного тренера
#Відаль, #Барселона

Джерело - football24.ua.

Барселона все ще не адаптувалась до гри під керівництвом Кіке Сетьєна.

Про це розповів півзахисник іспанського клубу Артуро Відаль.

"Ми намагаємося адаптуватися до ситуації, і, коли сезон закінчиться, клуб повинен буде вирішити, чи продовжить роботу Сетьєн, чи залишаться в команді певні гравці, чи будуть запрошені новачки.

У нас було дуже мало часу на роботу під керівництвом Сетьєна. Це була різка зміна тренера, і ми як і раніше намагаємося пристосуватися.

Барселона повинна прагнути перемагати в усіх турнірах, адже це найкращий клуб. Уболівальники хочуть трофеїв, і, коли ти переживаєш невдачу, зрозуміло, що преса буде закликати до зміни футболістів і тренерів", – розповів Відаль.

Нагадаємо, Барселона готова розлучитися з 12 гравцями.

Коментарі ()