Відаль закликав Барселону визначити долю головного тренера

Барселона все ще не адаптувалась до гри під керівництвом Кіке Сетьєна.

Про це розповів півзахисник іспанського клубу Артуро Відаль.

"Ми намагаємося адаптуватися до ситуації, і, коли сезон закінчиться, клуб повинен буде вирішити, чи продовжить роботу Сетьєн, чи залишаться в команді певні гравці, чи будуть запрошені новачки.

У нас було дуже мало часу на роботу під керівництвом Сетьєна. Це була різка зміна тренера, і ми як і раніше намагаємося пристосуватися.

Барселона повинна прагнути перемагати в усіх турнірах, адже це найкращий клуб. Уболівальники хочуть трофеїв, і, коли ти переживаєш невдачу, зрозуміло, що преса буде закликати до зміни футболістів і тренерів", – розповів Відаль.